Scioglimento delle calotte glaciali: L'innalzamento dei mari è un rischio molto alto

Secondo quanto affermato da una nuova ricerca internazionale, pubblicata sulle pagine di Nature Communication, parti delle calotte glaciali della Terra, il cui scioglimento potrebbe sollevare il livello degli oceani di diversi metri, sono probabilmente più a rischio di quanto si pensasse in precedenza. Siamo sul punto di non ritorno?

Il rischio, che potrebbe perdurare anche nei secoli a venire, sarebbe infatti maggiore del previsto per una parte significativa della popolazione mondiale, soprattutto nelle regioni costiere. Basterebbe solo un altro mezzo grado Celsius di riscaldamento per compromettere i fragili equilibri delle calotte polari.

La nuova ricerca ritiene quindi che, il numero di persone minacciate dall'innalzamento del livello del mare, sia stato sottostimato di decine di milioni di individui, a causa di dati satellitari mal interpretati e della mancanza di risorse scientifiche nei paesi in via di sviluppo.

Le calotte glaciali, in Groenlandia ed Antartide, sono infatti fragili in modi non compresi in precedenza, avendo perso da inizio secolo più di mezzo trilione di tonnellate di volume all'anno, come sei piscine olimpioniche ghiacciate al secondo.

Fino ad ora, i modelli climatici hanno analizzato principalmente l'impatto del solo aumento della temperatura dell'aria sul ghiaccio, non tenendo conto invece anche della complicata interazione tra atmosfera, oceani, calotta glaciale e banchi di ghiaccio, sottovalutando quindi la quantità di volume fornita dalle stesse calotte che si aggiungeranno al futuro innalzamento del livello del mare.

Per questo motivo, il team che ha effettuato lo studio, composto da scienziati della Corea del Sud e degli Stati Uniti, ha previsto tre scenari di emissioni, nei quali avverrebbe lo scioglimento delle calotte glaciali e l'innalzamento degli oceani globali entro il 2150 ed in maniera distinta.

La scoperta forse più sorprendente e che, qualora le emissioni dovessero aumentare, da fonti umane o naturali, nello scenario del "caso peggiore", si scioglierebbe abbastanza ghiaccio da sollevare gli oceani di quasi 1 metro e mezzo.

"Il nostro nuovo modello riporta una soglia tra 1,5°C e 2°C di riscaldamento, con 1,8°C come stima migliore, per l'accelerazione della perdita di ghiaccio e l'aumento del livello del mare", ha affermato il dott. Fabian Schloesser, dell'Università delle Hawaii e coautore della ricerca.

Gli scienziati sanno da tempo che le calotte glaciali dell'Antartide occidentale e della Groenlandia potrebbero sollevare gli oceani di ben 13 metri, e purtroppo hanno "punti di non ritorno" oltre i quali la completa disintegrazione è inevitabile.

D'altronde, anche secondo uno studio diffuso sulla rivista "Frontiers in Environmental Science", lo scioglimento del permafrost avrebbe effetti drammatici sul clima; così come una ricerca pubblicata sul "Geophysical Research Letters" riporta che lo scioglimento del ghiaccio polare starebbe deformando il pianeta.