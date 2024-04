Lo scioglimento dei ghiacci sta causando questa conseguenza inaspettata alla Terra

Una nuova scoperta mette in luce un effetto sorprendente del cambiamento climatico: il lento scioglimento dei ghiacci polari sta rallentando la rotazione della Terra, una realtà che potrebbe presto costringerci a rivedere il modo in cui misuriamo il tempo.

Duncan Agnew, geofisico e professore presso l'Università della California a San Diego, ha analizzato dati provenienti da immagini satellitari, giungendo a conclusioni straordinarie pubblicate nella rivista Nature. Questo fenomeno si verifica perché, man mano che il ghiaccio polare si scioglie e si trasferisce negli oceani, la distribuzione della massa terrestre si altera, con un conseguente rallentamento della rotazione del pianeta.

Il paragone fatto da Agnew con una pattinatrice su ghiaccio che rallenta la propria rotazione allargando le braccia o le gambe illustra vividamente il processo che sta influenzando la velocità rotazionale della Terra (e non solo). Questo rallentamento solleva questioni non trascurabili sulla misurazione del tempo, poiché il ritmo con cui i secondi vengono contati a livello globale potrebbe richiedere aggiustamenti.

La portata di questo problema va ben oltre gli orologi ai polsi delle persone, interessando satelliti, computer, istituzioni finanziarie e qualsiasi altro settore in cui il calcolo preciso del tempo è fondamentale. L'orologio mondiale, basato sul Tempo Coordinato Universale (UTC), che si allinea quasi perfettamente con la rotazione terrestre, potrebbe necessitare di correzioni sotto forma di secondi intercalari, aggiunti o sottratti per mantenere l'accuratezza del tempo standard.

Agnew prevede che, se il ghiaccio polare non si fosse sciolto, avremmo dovuto sottrarre un secondo agli orologi di tutto il mondo entro il 2026. Tuttavia, a causa del rallentamento della rotazione terrestre dovuto allo scioglimento dei ghiacci, questo aggiustamento potrebbe essere posticipato al 2029. "È impressionante, anche per me" ha detto Agnew, "abbiamo fatto qualcosa che cambia misurabilmente la velocità di rotazione della Terra. Stanno accadendo cose senza precedenti."

