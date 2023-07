Lo scioglimento dei ghiacciai ha rivelato un grave pericolo nascosto

Una ricerca pubblicata recentemente su Nature Geoscience e condotta dai ricercatori dell'Università di Cambridge e del Centro universitario delle Svalbard, in Norvegia, ha posto in evidenza come il riscaldamento dell'Artico stia riducendo i ghiacciai presenti, rivelando nuove sorgenti sotterranee che sono fonte di un pericoloso gas serra.

Lo studio ha infatti identificato grandi riserve di gas metano fuoriuscite a causa dell'eccessivo scioglimento che, molto probabilmente, continueranno a svilupparsi man mano che i ghiacciai artici proseguiranno il loro lento ritiro, esponendo così sempre più sorgenti ed esacerbando il già pericoloso riscaldamento globale.

La Dott.ssa Gabrielle Kleber, autrice principale della ricerca e membro del Dipartimento di Scienze della Terra di Cambridge, ha affermato: "Queste sorgenti sono una fonte considerevole e potenzialmente in crescita di emissioni di metano, una fonte che fino ad ora mancava dalle nostre stime del bilancio globale".

Gli scienziati temono infatti che ulteriori emissioni di metano rilasciate dal disgelo artico possano aumentare le temperature medie globali indotte dall'uomo, di fatto coadiuvando il cambiamento climatico e le relative conseguenze negative.

Per ottenere i dati necessari per la sua importante ricerca, la Dott.ssa Kleber ha trascorso quasi tre anni a monitorare la chimica dell'acqua di oltre un centinaio di sorgenti in tutte le Svalbard, dove le temperature dell'aria stanno aumentando due volte più velocemente della media del resto dell'Artico.

"Grazie a queste meccaniche ambientali, possiamo avere un'anteprima del potenziale rilascio di metano che in questa regione potrebbe avvenire su scala più ampia", ha spiegato l'autrice, paragonando le Svalbard al canarino che si usava portare nelle miniere di carbone come metodo di allerta, ma per il riscaldamento globale.

Il Professor Andrew Hodson, coautore dello studio e docente presso il Centro universitario delle Svalbard, ha inoltre aggiunto: "Vivere alle Svalbard ti espone alla prima linea del cambiamento climatico artico. Non riesco a pensare a niente di più netto della vista del degassamento del metano nell'immediata vicinanza di un ghiacciaio in ritirata".

"Mentre l'attenzione è spesso rivolta al permafrost, questa nuova scoperta ci dice che ci sono altri percorsi per le emissioni di metano che potrebbero essere ancora più significativi nel bilancio globale del metano", ha spiegato la professoressa Alexandra Turchyn, anche lei del Dipartimento della Terra di Cambridge e coautrice della ricerca.

D'altronde, il problema dello scioglimento del permafrost è già noto agli scienziati poiché potrebbe rilasciare antichi virus e batteri, oltre a grandi quantità di anidride carbonica. Senza contare che, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters nel 2021, lo scioglimento del ghiaccio polare sta deformando il pianeta.