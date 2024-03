Scioglimento dei ghiacciai: il bizzarro effetto che sta sorprendendo gli scienziati

La Terra è un sistema complesso dove ogni cambiamento, anche minimo, può avere effetti sorprendentemente ampi. Sono stati "diramati" quattro allarmi fondamentali dall'ONU a causa del cambiamento climatico. Uno degli effetti più assurdi che riguarda lo scioglimento dei ghiacciai, però, è rimasto finora inedito.

Recenti studi indicano che la riduzione rapida dei ghiacci potrebbe presto influenzare qualcosa di davvero fondamentale: la durata di un anno solare. La Terra ruota su sé stessa, un movimento che determina la durata dei giorni e, in ultima analisi, degli anni. Questa rotazione non è un meccanismo perfetto e immutabile. Fattori come il movimento delle masse terrestri e il cambiamento climatico possono influenzarla, alterando leggermente la velocità con cui il nostro pianeta compie un giro completo su di sé.

Gli scienziati utilizzano il Tempo Coordinato Universale (UTC) per tenere traccia del tempo astronomico, aggiustandolo all'occorrenza con l'inserimento dei secondi intercalari. Questi aggiustamenti servono a sincronizzare l'orologio atomico con la variazione naturale della rotazione terrestre.

La novità portata da un recente studio pubblicato su Nature è che, a causa dell'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia e Antartide, potremmo trovarci nella situazione inedita di dover anticipare la sottrazione di un secondo intercalare già nel 2029, anziché nel 2026 come precedentemente stimato.

Questo studio si basa su analisi dettagliate che prendono in considerazione la variazione della velocità angolare del nucleo della Terra e i suoi effetti sulla rotazione globale del pianeta. Se prima si pensava che questi cambiamenti fossero prevedibili e graduati, ora si riconosce che l'impatto del riscaldamento globale sta accelerando queste variazioni, portando a una necessità più urgente di regolamentazione del tempo attraverso i secondi intercalari.

Gli effetti negativi non si fermano qui: anche gli animali ne risentono, come abbiamo visto con la storia strappalacrime dell'orso polare.

