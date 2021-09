Lo scioglimento del ghiaccio polare sta deformando il nostro pianeta

Lo sappiamo e non è un segreto: il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature stanno minacciando il nostro pianeta. Uno studio ha anche affermato, inoltre, che il conseguente aumento del livello del mare sta per rimodellare le coste di tutto il mondo... e perfino lo scioglimento del ghiaccio rimodellerà fisicamente la crosta terrestre.

Questo secondo quanto affermato da una ricerca pubblicata il mese scorso sulla rivista Geophysical Research Letters. Gli scienziati di Harvard dietro il documento hanno scoperto che - dopo che il ghiaccio si scioglie - la crosta rimbalza verso l'esterno e non sempre ritorna ad avere una forma perfettamente sferica.

Queste deformazioni, oltre a essere più grandi del previsto, possono avere influenze significative sugli ecosistemi di un'area per migliaia di anni. Gli scienziati hanno scoperto infatti che alcuni parti di crosta intorno all'Artico si stanno espandendo come una sorta di "palloncino" anche dopo la fine dell'era glaciale di 11.000 anni fa.

Ovviamente, mentre ancora più ghiaccio si scioglie a causa dei cambiamenti climatici, le espansioni e gli effetti di deformazione si aggravano. "In scale temporali bravi pensiamo alla Terra come un elastico, mentre su scale temporali di migliaia di anni, la Terra si comporta più come un fluido che si muove molto lentamente", ha dichiarato la scienziata planetaria di Harvard, Sophie Coulson, in un comunicato stampa.

Essere in grado di indentificare questo cambiamento è importante, perché solo così possiamo studiare e prevedere movimenti tettonici, terremoti e altri processi geologici. Inoltre, in questo modo gli scienziati potrebbero capire i meccanismi dello scioglimento del ghiaccio.