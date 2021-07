Lo scioglimento del ghiaccio in Tibet ha portato alla luce virus vecchi 15.000 anni

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Microbiome, un team di scienziati è stato in grado di identificare dozzine di virus unici di 15.000 anni provenienti dalla calotta glaciale di Guliya dell'altopiano tibetano. Adesso gli esperti stanno lavorando per comprendere meglio le scoperte effettuate all'interno del ghiaccio.

Non è la prima volta che vengono trovati esemplari antichi congelati nel ghiaccio e, con lo scioglimento di quest'ultimi, ne verranno portati alla luce sempre di nuovi. "La fusione non solo porterà alla perdita di quegli antichi microbi e virus archiviati, ma li rilascerà anche negli ambienti in futuro", scrivono i ricercatori del nuovo studio, guidato dal microbiologo Zhi-Ping Zhong dell'Università dell'Ohio.

I ricercatori hanno scoperto che 28 dei 33 virus che hanno identificato non erano mai stati visti prima. "Questi sono virus che avrebbero prosperato in ambienti estremi", secondo il microbiologo Matthew Sullivan. "Questi virus congelati probabilmente provengono dal suolo o dalle piante e facilitano l'acquisizione di nutrienti per i loro ospiti", ha infine concluso il team.

In realtà, il pericolo più grande riguardo allo scioglimento del ghiaccio non sono i virus, ma enormi riserve di metano e carbonio che si trovano intrappolati all'interno del permafrost. "Sappiamo molto poco di virus e microbi in questi ambienti estremi, e di cosa si trovi effettivamente lì", afferma lo scienziato Lonnie Thompson. Insomma, ci sono ancora molte domande senza risposta, ma gli esperti stanno lavorando duramente per rispondere a questi quesiti.