Sciopero Amazon, interviene il Governo: Orlando pronto a convocare azienda e sindacati

Dopo lo sciopero Amazon di qualche giorno fa, è pronto ad intervenire anche il Governo. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando in un'intervista a Sky ha infatti fatto sapere che è pronto a convocare l'azienda ed i sindacati.

L'esponente del Governo Draghi ha infatti fatto sapere che "quello di Amazon è un ambito in cui si debbono far dei passi in avanti, per costruire delle relazioni industriali normali”, ed è necessario costruire un percorso di dialogo che "porti a dei risultati, laddove fino a qui non sono venuti o non sono stati ritenuti sufficienti".

Secondo Orlando, il meccanismo della contrattazione potrebbe consentire alle parti di trovare "nuovi strumenti, nuovi diritti ad anche una modalità di confronto con le parti sociali più avanzata".

Il giorno successivo allo sciopero i sindacati hanno fatto sapere che c'è stata un'adesione oltre il 70%. Alla base della protesta c'è la richiesta di verificare i carichi di lavoro per i magazzinieri ed i driver, la verifica per la contrattazione dei turni di lavoro e la riduzione dell'orario per i driver. Inoltre, tra le tante richieste c'è anche la stabilizzazione dei lavoratori a tempi determinati e di quelli interinali, oltre al rispetto della normativa in merito di salute e sicurezza.