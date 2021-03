Sciopero Amazon, i sindacati: 'adesione oltre il 70%', solidarietà anche dall'estero

Continuiamo a parlare dello sciopero di Amazon di ieri, che ha coinvolto tutta la filiera della logistica italiana e provocato ritardi con le consegna. I sindacati hanno diffuso i numeri relativi all'adesione.

Stefano Malorgio, segretario generale della Filt CGIL, ha spiegato che l'adesione è stata "altissima e lo sciopero è assolutamente riuscito", dal momento che in tutta Italia si è superato il 70%..

Nel corso della manifestazione in Via Toffetti a Milano, Malorgio ha nuovamente spiegato le ragioni dello sciopero: "chiediamo delle risposte da parte di Amazon, che non può far finta che per loro non cambia niente. Chiediamo di aprire un tavolo di contrattazione sull'organizzazione del lavoro, sui carichi di lavoro, sul precariato e anche sui salari. Queste sono aziende che hanno guadagnato moltissimo negli ultimi anni e noi chiediamo che una parte di quella ricchezza venga distribuita ai lavoratori". Amazon però dal suo conto ha rigettato le accuse ed in una nota inviata ai clienti ha evidenziato che ha sempre rispettato le scelte dei lavoratori ed ha elencato le misure prese in loro sostegno, anche in tempo di pandemia.

"I fatti sono che noi mettiamo al primo posto i nostri dipendenti e quelli dei fornitori terzi offrendo loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi tra i più alti del settore, benefit e ottime opportunità di crescita professionale. Usiamo le più avanzate tecnologie e le mettiamo al servizio dei nostri lavoratori e fornitori per migliorare la sicurezza sul lavoro e semplificarlo" si legge in una lettera firmata dalla country manager Mariangela Marseglia.

Nel frattempo, però, a sostegno della mobilitazione di ieri sono arrivate anche le dichiarazioni del Comitato Esecutivo della Confederazione Europea dei Sindacati, che ha espresso solidarietà ai lavoratori Amazon che ieri hanno scioperato. "Il comportamento inaccettabile di Amazon dimostra la sua cronica riluttanza a dialogare con i sindacati e stabilire un sistema di relazioni industriali equo e trasparente" si legge in uno stralcio della nota.