Sciopero per il clima, il Ministro dell'Istruzione: 'Giustificare assenza degli alunni'

Venerdì prossimo è in programma lo sciopero generale per il clima, nell'ambito della sette giorni di proteste culminate con la grande manifestazione di New York in occasione del vertice dell'Onu sul tema. Sono previste manifestazioni anche in Italia, con gli alunni che scenderanno in piazza per il Friday For Future.

Nella giornata di ieri il nuovo Ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha inviato una circolare a tutte le scuole invitandole "a considerare giustificate le assenze degli studenti occorse per la mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico".

Una circolare destinata a far discutere, ma che secondo quanto affermato dallo stesso Ministro sulla propria pagina ufficiale Facebook "è stata presa in in accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate nelle tematiche ambientali".

Nella comunicazione Fioramonti sottolinea come "in questa settimana, dal 20 al 27 Settembre, ragazzi e ragazze di ogni Paese stanno scendendo in piazza per rivendicare un'attenzione imprescindibile al loro futuro, che è minacciato dalla devastazione ambientale e da una concezione economica dello sviluppo ormai insostenibile. L’importanza di questa mobilitazione è quindi fondamentale per numerosi aspetti, a partire dalla necessità improrogabile di un cambiamento rapido dei modelli socio-economici imperanti. È in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo".

La decisione non è stata accolta favorevolmente dalle opposizioni, ma dimostra come l'impegno preso da Conte all'assemblea dell'Onu rispecchi il volere di tutto il Governo Italiano.

Nel corso degli ultimi giorni il tema è stato centrale nelle discussioni tra i leader mondiali, a cui si è rivolta Greta Thunberg.