Ecco lo 'sciroppo per la tosse di una notte' del 1900 con ingredienti illegali

Fortunatamente per tutti noi la medicina durante il corso dei secoli ha fatto passi da giganti. Se prima i medici consigliavano di mangiare le mummie per vivere di più, oggi la situazione è ben diversa. Tuttavia, consci di ciò, siamo sicuri che rimarrete lo stesso stupiti dallo "sciroppo per la tosse di una notte" del 1900.

Gli ingredienti principali? L'1% di alcol, cannabis indica, cloroformio e morfina. Adesso avete capito il perché del nome? Sicuramente dopo l'assunzione del prodotto sarebbe stato possibile dormire senza alcun disturbo. Non è chiaro quando sia stata prodotta la bottiglia, ma sappiamo che Kohler Manufacturing produsse questo sciroppo dal 1880 in poi.

La sostanza "medica" in questione venne venduta in tutto il territorio per almeno 20 anni. Potrebbe sembrare assurdo detto al giorno d'oggi, ma all'epoca questi ingredienti erano tipici per le medicine per la tosse. Morfina, eroina e altri derivati ​​del papavero venivano usati per sopprimere il dolore e per fermare la tosse.

Non solo: il cloroformio avrebbe anche aiutato con la tosse e rendeva i pazienti assonnato (altro che melatonina), mentre l'alcol e la cannabis aiutavano a calmare chi era in preda ai disturbi, ancora una volta per favorire il sonno. Successivamente (per fortuna!) gli oppioidi diventarono più regolamentati e l'uso del cloroformio venne interrotto dopo che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti riscontrò un aumento del rischio di arresto cardiaco e cancro nel 1976.