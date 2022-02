Gli scoiattoli giapponesi non temono neanche i funghi velenosi

In una recente indagine, pubblicata sulle pagine di Frontiers in Ecology and the Environment, il prof. Suetsugu Kenji, della Kobe University Graduate School of Science, ed il fotografo indipendente Gomi Koichi hanno studiato il sorprendente comportamento di un particolare scoiattolo giapponese.

Lo Sciurus lis, questo il suo nome scientifico, è infatti in grado di nutrirsi abitualmente di specie ben note di funghi velenosi, tra cui l'ovolo malefico (o Amanita muscaria) e la tignosa panterina (o Amanita pantherina), tutte varietà presenti nella prefettura di Nagano, in Giappone.

Lo stesso scoiattolo preso in esame, è poi tornato pochi giorni dopo per continuare a nutrirsi di funghi noti per la loro pericolosità, portando i ricercatori a concludere come sia altamente probabile che questi roditori possano tranquillamente consumare i velenosi miceti.

La scoperta è un fenomeno molto interessante, poiché si ritiene comunemente che le tossine fungine si siano evolute proprio per dissuadere gli animali dal mangiare questi funghi. Al contrario, l'ipotesi è che se consumate dai predatori, le specie di Amanita potrebbero anche trovarne un vantaggio.

Se infatti le spore del micete fossero in grado di sopravvivere alla digestione, dopo essere state mangiate, una volta escrete potrebbero facilitarne la dispersione e quindi il ripopolamento di questi funghi.

Questa scoperta dimostra inoltre come gli scoiattoli si siano adattati a mangiare in totale sicurezza i funghi velenosi. Per questo motivo, il prof. Suetsugu vorrebbe continuare la sua ricerca per determinare effettivamente se gli scoiattoli agiscano come vettori delle spore fungine, indagando la presenza di spore viventi negli escrementi dei roditori.

Pensate quindi che gli scoiattoli siano buffi? Per la scienza sono ingegnosi acrobati, ed inoltre, gli scoiattoli hanno denti così affilati da rompere gusci incredibilmente duri.