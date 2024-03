La nuova scommessa di OpenAI e Microsoft: un maxi-datacenter da 100 miliardi per l'IA

Mentre OpenAI si prepara a conquistare Hollywood con l'IA di Sora, la fondazione di Sam Altman sembra aver stretto una partnership con Microsoft per un enorme datacenter da 100 miliardi di Dollari e per un supercomputer dedicato all'Intelligenza Artificiale. Ecco i primi dettagli dell'accordo.

Già da tempo si sa che Sam Altman vuole costruire un "Impero dei chip" e che starebbe raccogliendo fondi per costruire diversi impianti di produzione di semiconduttori per realizzare chip per applicazioni di Intelligenza Artificiale. Altman ritiene infatti che le tecnologie IA diventeranno così pervasive, nei prossimi anni, da sostenere un'enorme catena di approvvigionamento di semiconduttori e chip per gli applicativi IA.

Ora, un nuovo tassello sembra aggiungersi all'ambizioso progetto del CEO di OpenAI: stando a quanto riporta The Information, OpenAI e Microsoft starebbero costruendo un mega-supercomputer composto da milioni di GPU per l'Intelligenza Artificiale. Il progetto dovrebbe costare "poco più di 115 miliardi di Dollari": il datacenter principale, che avrà sede negli Stati Uniti, dovrebbe chiamarsi Stargate e sarà in larga parte pagato (e gestito) da Microsoft.

Secondo un'analisi riportata da Tom's Hardware, un progetto simile potrebbe essere "fino a 100 volte più costoso" di qualsiasi altro server moderno, mentre Stargate sarà il primo supercomputer della Fase 6 della roadmap di Microsoft e OpenAI: al momento, le due aziende sono ancora ferme alla "Fase 4", che si concluderà nel 2026. Stargate, dunque, dovrebbe vedere la luce tra il 2028 e il 2029.

Il datacenter di Microsoft dovrebbe utilizzare numerosi sistemi Stargate per la creazione di un sistema interconnesso, sfruttando però tecnologie diverse dall'InfiniBand presentata da NVIDIA alla GTC. Il report suggerisce anche che un'architettura server come quella prevista da OpenAI sarebbe "incredibilmente sfidante" sia per via dei suoi consumi, pari "almeno a diversi gigawatt", che a causa delle difficoltà nel collegamento di così tante GPU per l'IA come quelle previste dalle due compagnie per il loro prossimo datacenter. Secondo The Information, però, il passaggio ai chip realizzati "in casa" da Microsoft e OpenAI potrebbe risolvere almeno parzialmente il problema.

