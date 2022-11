Scommettiamo che non hai mai sentito parlare di questo "superpotere" dei polpi

I polpi sono animali marini piuttosto solitari, amano cacciare da soli e, addirittura, può capitare che si cannibalizzino a vicenda. Inoltre, questi molluschi si distinguono per la loro straordinaria intelligenza, accompagnata dalla versatilità dei tentacoli, che si piegano ad ogni utilizzo.

Uno degli impieghi più noti delle “braccia” dei polpi è l’emulazione delle alghe: le piovre attendono la propria preda sul fondale marino, muovendo i tentacoli tra alghe filanti, così da poter catturare facilmente il bersaglio. Tuttavia, non è altrettanto nota la capacità di questi animali di riuscire a scagliare degli oggetti, come conchiglie, limo e alghe. Gli Octopus tetricus condividono la suddetta abilità con i delfini e gli scimpanzè.

A Jervis Bay, in Australia, sono stati osservati ben 102 casi di “dichiarazione di guerra” tra piovre. Il processo è semplice: il mollusco raccoglie il proiettile con i tentacoli, per poi indirizzarlo verso il bersaglio, tramite un getto d’acqua che fuoriesce dal sifone.

“I polpi selvatici proiettano vari tipi di materiale attraverso l'acqua, grazie a 'lanci' a propulsione, e questi lanci a volte colpiscono altri polpi. Ci sono alcune prove mostranti che alcuni di questi lanci sono da intendere come un tipo di comunicazione sociale”, dicono gli autori della ricerca. Spesso i colpi sono accompagnati da brevi manifestazioni di aggressività, notabili dalla contrazione spastica dei molluschi.

La squadra afferma che non si è mai verificato, in un anno di ricerche, che una piovra risponda allo stesso modo ad un primo lancio di materiali sabbiosi e rocciosi. Difficilmente, al termine di queste interazioni, si sfocia in un vero e proprio duello. L’animale che subisce l’apparente “attacco” cambia totalmente atteggiamento.

Spesso, chi compie questo tipo di interazione, sono gli esemplari femmina (circa il 66% dei lanci analizzati sono effettuati proprio da quest’ultimi). Un’altra particolarità che è emersa durante l’analisi di questo mondo animale è che i polpi di colore scuro sono tendenzialmente più violenti e forti.

Rimanendo in tema, sapevate a quanto ammonta la speranza di vita di una piovra?