Scommettiamo che hai avuto questo quadro almeno una volta: l'originale vale una fortuna!

Sulla scia della più vecchia bottiglia di Listerine ritrovata, altri due oggetti, “sempre sotto il nostro naso” sono stati venduti. Prima della vendita si stimava che i due rari dipinti della serie del 1903 ritraente cani che giocano a poker, di Cassius Marcellus Coolidge, avrebbero fruttato da $ 30.000 a $ 50.000.

O almeno, è quanto ha affermato Alan Fausel, vicepresidente senior dell’asta annuale Dogs in Art di Doyle New York, dopo l'asta di martedì.

Dopo un'intensa offerta, "A Bold Bluff" e "Waterloo: Two" sono stati venduti a un collezionista privato di New York City. L'acquirente non è stato identificato. "Molte persone sono venute a speculare sul pezzo, molte delle quali erano al di fuori della nostra tradizionale area di collezionisti", ha detto Fausel, che è anche lo specialista responsabile dell'asta di Dogs in Art. “È stata un'occasione unica nella vita".

L'attuale moda del poker è un altro fattore che probabilmente ha contribuito al prezzo di vendita, ha detto il direttore dell'asta.

"La narrazione sequenziale segue gli stessi 'giocatori' nel corso di una mano di poker", diceva una nota d'asta di Doyle. "Nella prima, il nostro personaggio principale, il San Bernardo, ha una mano debole mentre il resto dell'equipaggio mantiene le sue migliori facce da poker. Nella scena successiva, vediamo il San Bernardo che rastrella il grosso piatto, con grande favore sgomento molto evidente dei suoi compagni giocatori".

La comica Caroline Rhea di Manhattan, che ha partecipato all'asta, ha detto al New York Daily News che i dipinti di Coolidge sono stati il ​​momento clou dell'evento. "Non è la Gioconda, stavamo scherzando, è la 'Bona Lisa'", ha detto al giornale. La vendita ha stabilito un record mondiale per il lavoro di Coolidge, che ha creato i dipinti ad olio nel 1903 per una società di pubblicità di St. Paul, Minnesota, ha affermato la casa d'aste. Dei sedici dipinti di cani in situazioni umane creati per Brown & Bigelow, nove raffiguravano cani attorno a un tavolo da gioco.

Dopo la vendita stellare, Doyle ha affermato che è stata inondata di richieste da parte di persone che chiedevano il valore delle loro stampe "Cani che giocano a poker". Per coloro che si chiedono se la riproduzione del loro cane potrebbe fruttare un milione di dollari.

Il sito include anche informazioni sull'artista Coolidge, a cui è attribuito il merito di aver creato i ritagli a grandezza naturale del cartonato dell’opera, consentendo alle persone di essere fotografate come un protagonista del quadro.

Coolidge era anche banchiere, negoziante, inventore e pittore. Ha anche scritto un'opera. Sebbene il suo nome non sia comunemente ricordato, la casa d'aste crede che le sue immagini siano "permanentemente impresse" nella coscienza americana. "Questi sono originali unici di un'icona americana molto importante", ha detto Fausel.

Che sbadati! Non vi abbiamo detto a quanto sono stati effettivamente venduti i due dipinti… Per la modestacifra di $ 590.000 i due dipinti hanno lasciato la casa d’aste. Rimanendo in tema di dipinti di gran valore, conoscete la storia del quadro della “donna che piange”?