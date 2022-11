Scomparsa dalla circolazione per 140 anni, questa creatura si è fatta di nuovo vedere

Grazie a delle trappole fotografiche posizionate sull'isola di Fergusson, in Papua Nuova Guinea, i ricercatori sono riusciti ad osservare una creatura scomparsa dalla circolazione per 140 anni. Stiamo parlando del rarissimo piccione fagiano dal pelo nero.

Le ultime foto e i video dell'uccello risalgono al 1882. Il pennuto è "un grande piccione terrestre" con una "coda larga e compressa lateralmente" che vive solo sull'isola al largo della costa orientale della Papua Nuova Guinea, affermano recentemente gli scienziati dell'American Bird Conservancy.

Vedere le immagini del ritrovamento è stato "come trovare un unicorno", sostiene John C. Mittermeier, direttore del programma Lost Birds presso l'American Bird Conservancy e co-leader della spedizione (a proposito, ma com'è nata la leggenda dell'Unicorno?). "È il tipo di momento in cui sogni tutta la tua vita come ambientalista e osservatore di uccelli", aggiunge lo scienziato.

Gli addetti ai lavori sono rimasti estasiati da questa inaspettata scoperta, come Jordan Boersma, ricercatore post-dottorato presso la Cornell University e co-leader del team di spedizione: "sono sbalordito da questa foto e da questo uccello che passa proprio davanti alla nostra macchina fotografica." Boersma pensava che avessero meno dell'uno per cento di possibilità di ottenere una foto del piccione-fagiano dal pelo nero.

Tuttavia, come spesso accade in natura, la specie è stata ritrovata... sperando che non sia già in pericolo di estinzione (molto probabile).