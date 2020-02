Scomparsa degli insetti potrebbe essere nefasta per gli esseri umani, avvisano scienziati

Negli ultimi anni il grido degli scienziati riguardo all'estinzione degli insetti si è fatto sempre forte. In un recente aggiornamento, infatti, 25 ricercatori in tutto il mondo hanno pubblicato un avvertimento: se non si riuscisse a salvare la popolazione globale di insetti, la vita umana potrebbe risentirne.

I ricercatori hanno denunciato l'inquinamento, la distruzione dell'habitat e i cambiamenti climatici che credono stiano causando la morte di massa degli insetti del mondo. "Ogni specie rappresenta una parte irripetibile della storia della vita", scrivono gli scienziati sulla rivista Nature Conversation. "A sua volta, ogni specie interagisce anche con gli altri e il loro ambiente in modi distintivi, tessendo una rete complessa che sostiene altre specie, incluso noi."

La nostra impronta ecologica sul mondo non minaccia solo il nostro futuro, ma anche tutte le specie presenti sulla Terra, come animali ed insetti. Secondo lo studio, infatti, gli insetti forniscono tutto agli esseri umani: "Dall'impollinazione alla decomposizione, a risorse per nuove medicine all'indicazione della qualità dell'habitat."

Le api, gli insetti impollinatori per eccellenza, sono in grave difficoltà. Tra questi, spiccano sicuramente i bombi, che stanno pian piano scomparendo sempre di più. Nei prossimi decenni, il 40% di tutte le specie di insetti sarà a rischio di estinzione.



Non si prospetta di certo un futuro roseo.