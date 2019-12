Sono scomparse 100 stelle. Tra i 'colpevoli' potrebbero esserci anche gli alieni

Le stelle non durano per sempre. Alcune finiscono la loro vita nel modo più spettacolare possibile, attraverso una supernova, mentre altre sbiadiscono lentamente fino a perdere tutto il loro carburante cosmico. Altre, invece, scompaiono misteriosamente lasciando di stucco gli astronomi, così com'è successo recentemente.

Confrontando i cataloghi stellari degli anni 50 con alcuni dei dati più recenti, durante un progetto chiamato Century of Observations, i ricercatori hanno identificato circa 100 punti luminosi che sembrano essere svaniti senza lasciare alcuna traccia.

La ricerca è attualmente condotta da Beatriz Villarroel, fisico teorico dell'Università di Stoccolma. Nel loro studio, Villarroel e colleghi hanno confrontato circa 600 milioni di oggetti presenti nel catalogo US Naval Observatory Catalog (USNO) con quelli del sistema Pan-STARR dell'Università delle Hawaii. Il confronto ha rivelato 151.193 candidati mancanti. Numero che è stato poi ridotto a 23.667.

I candidati rimasti, sono stati ispezionati visivamente, escludendo altre 18.000 immagini. Infine, dopo un'altra scansione dei risultati, ne sono rimasti solo 100. 100 posti vuoti senza alcuna spiegazione. Ci sono diverse ipotesi che il team sta analizzando, inclusa la possibilità che dietro a questa misteriosa "scomparsa" ci sia qualche civiltà aliena (che hanno utilizzato, ad esempio, una sfera di Dyson).

Tuttavia, come sempre, ci sono spiegazioni molto più "probabili". Le stelle in questione potrebbero essersi trasformate in buchi neri, oppure erano fin dall'inizio delle nane brune, futuri bersagli del telescopio James Webb, che si sono allontanate troppo e adesso non sono più visibili. "Riteniamo che siano fonti astrofisiche naturali, anche se un po' estreme", afferma Martin López Corredoira dell'Instituto de Astrofísica de Canarias. Insomma, un mistero davvero affascinante.