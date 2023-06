Scomparso nel nulla un sottomarino vicino al Titanic con 5 persone a bordo

Un sottomarino da 6,5 metri, gestito da OceanGate Expeditions per osservare da vicino il Titanic, ha iniziato la sua discesa domenica, ma ha perso il contatto con la superficie meno di due ore dopo. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha lanciato due aerei per sorvegliare l'area remota nell'Atlantico settentrionale, ma per adesso ancora nulla.

Il tempo è un fattore critico. Il vascello ha un'autonomia di 96 ore per l'equipaggio di cinque persone, e lunedì pomeriggio è stato calcolato che fossero rimaste 70 o più ore di ossigeno.

La compagnia utilizza un sottomarino chiamato Titan per le sue immersioni fino a una profondità massima di 4.000 metri. Harding, uno dei passeggeri, nonché un aviatore di 58 anni, turista spaziale e presidente della Action Aviation con sede a Dubai, aveva postato domenica su Instagram di quanto fosse orgoglioso di unirsi alla OceanGate Expedition per la loro missione verso il Titanic.

Le opzioni sono due: un problema elettrico o di comunicazione, ma in questo caso il mezzo subacqueo avrebbe potuto emergere e rimanere galleggiante, "in attesa di essere trovato", mentre un altro scenario è che lo scafo pressurizzato fosse compromesso con una conseguente perdita. E quest'ultima è l'opzione peggiore.

Il problema è che ci sono pochissime navi in grado di raggiungere la profondità a cui il Titan potrebbe aver viaggiato e più il tempo passa più la situazione diventa critica.