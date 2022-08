Ecco delle sconcertanti immagini delle ondate di calore di luglio

Il mese scorso c'è stato molto caldo, vero? In alcune zone della Terra, soprattutto nell'emisfero settentrionale, le temperatura hanno toccato il loro picco massimo. Recentemente l'Osservatorio della Terra della NASA per mostrare a tutti la gravità della situazione ha creato mappe utilizzando le osservazioni satellitari.

Per riassumere: il nostro pianeta è andato a fuoco. Negli Stati Uniti il ​​31 luglio le temperature hanno superato i 48°C in alcune parti del paese, come il Texas e la Central Valley della California. Anche l'Europa ha visto una significativa ondata di caldo a luglio, con il Regno Unito che ha subito temperature record di 40,3°C, mentre e la Francia ha visto la sua giornata più calda mai registrata con 45,9°C.

Nel frattempo diversi incendi hanno devastato Francia, Portogallo, Spagna e Grecia, costringendo migliaia di persone a evacuare le loro case. Lo stesso anche in Italia, dove nella Pianura Padana, ad esempio, si sta pensando di razionare l'acqua, mentre la Lombardia settentrionale si è preparata a dichiarare lo stato di emergenza.

Preparatevi a ondate di calore che saranno la norma in futuro. I dati preliminari mostrano che - purtroppo - migliaia di persone sono morte nel vecchio continente durante questo evento infernale. Il caldo intenso sta mettendo a dura prova anche le infrastrutture, come l'asfalto di questa base militare che si sta sciogliendo, e l'energia elettrica.