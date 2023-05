Sconfiggere un alligatore a mani vuote, quest'uomo ci è riuscito davvero

I cinefili che hanno visionato il film “Tremors” ricorderanno del celebre scontro tra un alligatore e un uomo a mani nude; tuttavia, quella che vi raccontiamo oggi è una storia vera. Un uomo, in Florida, è diventato un eroe locale: ha salvato il suo cane dalle grinfie di un enorme rettile.

Mentre passeggiava sulla riva di un fiume con il suo cane, l’uomo è stato colto di sorpresa da un enorme alligatore che aveva afferrato con le sue fauci l’amico a quattro zampe del nostro eroe. Senza pensarci due volte, l’uomo è saltato sul dorso della belva, colpendolo ripetutamente con le mani. Dopo una lotta di cui andrebbe fiero Chuck Norris, il nostro protagonista riesce a salvare il cane, obbligando il rettile a mollare la presa.

Ma come ha fatto quest’uomo ad avere la meglio su un alligatore? Beh, non è la prima volta che accade, in realtà: la prima cosa da fare, spiegano gli esperti, è cercare di evitare le sue fauci, dato che sono la sua arma principale. Se quelle sono bloccate, allora l’animale è più che vulnerabile.

In questo caso specifico, l’uomo ha attaccato l’alligatore dalle spalle, serrando la sua bocca con le mani; successivamente, ha poi cercato di bloccare in ogni modo i movimenti del rettile per poi colpirlo ripetutamente con i suoi pugni.

Questa strategia vincente è valsa la vita del suo cagnolino.