Sconti Amazon del 10 Agosto 2020: offerte su notebook ASUS ROG ed HP

Continuano gli sconti Amazon. Quest'oggi la piattaforma di Jeff Bezos propone un'ampia gamma di promozioni su diversi modelli di notebook, Chromebook e 2-in-1 anche di marchi come ASUS ROG ed HP. Vediamo insieme quali sono i più interessanti.

Sconti Amazon del 10 Agosto 2020

ASUS ROG Strix SCAR III G731GV-EV111T, Notebook Gaming con Monitor 17,3" FHD, Anti-Glare, Intel Core i7-9750H, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX2060, HDD 1TB SSD PCIE, Windows 10, Grigio metallizzato: 1.849 Euro;

HP - PC Chromebook 14b-ca0000nl Convertibile, Intel Celeron N4000, RAM 4 GB, eMMC 64 GB, Sistema Operativo Chrome OS, Google Play Store, Schermo Touch FHD 14", Bang&Olufsen, USB-C, Argento: 399,99 Euro;

HP – PC 15-dw1016nl Notebook, Intel Core i7-10510U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, NVIDIA GeForce MX130 2 GB, Windows 10 Home, HP Fast Charge, Lettore Micro SD, USB-C, HDMI, Webcam, RJ-45, Argento: 849,99 Euro;

ASUS Laptop RX571GT-BQ499T, Notebook con Monitor 15,6" FHD, Anti-Glare, Intel Core i7-9750H, RAM 16GB DDR4, Grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, HDD 512GB SSD PCIE + 32GB SSD, Windows 10, Grigio scuro: 1.099 Euro.

Come sempre, Amazon garantisce la consegna in tempi ristretti a tutti coloro che dispongono dell'abbonamento Prime. Nelle schede singole è anche possibile aggiungere la garanzia extra o altri accessori. A ciò si aggiungono anche i classici tempi per il reso.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre vi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.