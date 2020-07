Sconti Amazon: quasi 500 Euro di sconto su un TV Samsung da 49' 4K

Interessante offerta proposta da Amazon su un TV Samsung 4K da 49 pollici. Il colosso di Seattle consente di portare a casa un televisore a quasi 500 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, per un risparmio considerevole.

Il modello è l'UE49RU8000U del 2019, e può essere acquistato a 399,90 Euro, 499,10 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore di 899 Euro, per un risparmio pari al 56%.

Siamo di fronte ad un televisore con pannello LED, della serie RU8000 del 2019, con risoluzione di 3840x2160 pixel, supporto all'HDR10+ e Real Game Enhancer, che è in grado di ottimizzare instantaneamente la velocità d'azione, i livelli di nero, i colori ed i contrasti durante le sessioni da gaming, per offrire un'esperienza coerente e sempre di alta qualità. E' inoltre dotato anche della soluzione Clean Cable, che nasconde qualsiasi tipo di cavo, mentre l'One Remote Control è in grado di gestire qualsiasi tipo di contenuto e servizio. Presente anche il supporto ad Alexa di Amazon, Google Assistant, AirPlay e tutti i dispositivi compatibili con SmartThings.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 14 Luglio 2020 si si effettua l'ordine nelle prossime ore. Ovviamente si tratta di un prodotto che beneficia a pieno del programma Prime.