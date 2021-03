Sconti Amazon della domenica: offerte su iPad Air ed SSD SanDisk

Anche di domenica, continuano gli sconti di Amazon sui prodotti tecnologici. Dopo aver riportato le interessanti promozioni di Mediaworld, ci spostiamo nuovamente sul sito di Jeff Bezos che quest'oggi permette di portare a casa a prezzo ridotto un iPad Air ed un SSD SanDisk.

Partendo dall'iPad Air, si tratta del modello con schermo da 10,9 pollici, WiFi Only, con 64 gigabyte di memoria interna, che nella colorazione argento è disponibile a 629 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino, per un risparmio del 6%. Si tratta del prezzo più basso di sempre raggiunto da questo modello sulla piattaforma di Jeff Bezos, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 18 Marzo 2021 per coloro che completeranno l'ordine entro 10 ore e 29 minuti. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPad Air da 10,9 pollici, della durata di due anni, a 79 Euro.

Per quanto concerne invece, l'SSD, si tratta del SanDisk Extreme Pro da 500 gigabyte, che viene scontato a 109,99 Euro, il 31% in meno rispetto ai 159,99 Euro di listino. In questo caso la consegna senza costi aggiuntiva è garantita entro giovedì 18 Marzo 2021 se si effettua l'ordine nelle prossime 11 ore e 44 minuti.