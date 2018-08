Sconti Amazon su Libri, Kindle e Fire, si celebra il ritorno a scuola

Amazon Italia festeggia il ritorno a scuola con la promozione Back to School! Tantissime offerte sul materiale scolastico, sui libri e sull'informatica, per garantire un ritorno a scuola decisamente piacevole. Di seguito, tutti i dettagli sugli sconti attualmente attivi e sulle offerte in arrivo prossimamente.

Amazon Back to School

Amazon apre il negozio dedicato al ritorno a scuola, una pagina dedicata con tantissime promozioni su materiale scolastico, abbigliamento, libri, tecnologia (tablet, computer portatili, stampanti), materiale di cancelleria, zaini e tutto quello che può servire per affrontare al meglio l'anno scolastico. Al momento

Amazon Back to School proporrà tantissime offerte dal 3 al 16 settembre, con nuove promozioni a cadenza quotidiana, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti.

Libri Scolastici in offerta, scontati del 15%

Tutti i libri scolastici in vendita su Amazon sono scontati del 15%! Trova i libri adottati e consigliati nella tua classe, e ricevili direttamente e comodamente dove preferisci con uno sconto del 15%. La promozione è attiva fino alle 18.30 di giovedì 30 agosto 2018.

Sul sito adozionilibriscolastici.it ti basterà selezionare la tua classe per visualizzare subito l'elenco dei libri scolastici richiesti. Perchè acquistare su Amazon? Per il diritto di recesso (fino al 15 ottobre 2018 per i testi acquistati entro il 15 settembre) e per ricevere un bonus di 10 euro su ogni acquisto minimo pari a 60 euro su ordini che includano anche libri di testo per la scuola.

Infine, segnaliamo due offerte attualmente in corso sul lettore eBook Kindle Paperwhite e sul tablet Amazon Fire:

Kindle Paperwhite (99.99 euro, 23% di sconto)

Risparmia 30 euro sull'acquisto di Kindle Paperwhite, ora in vendita a 99.99 euro anzichè 129.99 euro. Paperwhite offre uno schermo eInk ad alta risoluzione (300 ppi), luce integrata regolabile, batteria a lunga durata (settimane di lettura con una sola carica) e compatibilità con oltre 5 milioni di libri.

Compra Kindle Paperwhite su Amazon (99.99 euro)

Tablet Fire HD 8 32 GB (84.99 euro, 35% di sconto)

La più recente versione del tablet di Amazon si presenta con uno schermo HD da 8 pollici, batteria con durata garantita fino a 12 ore di utilizzo, processore Quad-Core da 1.3 Ghz e 1-5 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile con schede micro SD) e piena compatibilità con tutti i servizi Amazon e Amazon AppStore.

Compra Tablet Fire HD 32 GB (84.99 euro)

Le promozioni indicate sono valide solamente per un periodo limitato e comunque fino a esaurimento scorte, nuove offerte Back to School verranno pubblicate nei prossimi giorni e andranno avanti fino a metà settembre.