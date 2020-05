Sconti Amazon: MacBook Air da 13' disponibile al prezzo più basso di sempre

Importante offerta proposta da Amazon quest'oggi sul nuovo MacBook Air da 13 pollici, che raggiunge il suo minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos, come mostrato nel grafico di Keepa disponibile dopo il salto. Lo sconto non è elevatissimo rispetto a quello di listino, ma si tratta di un'offerta molto interessante.

Il laptop infatti può essere portato a casa a 1.138,99 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 1.229 Euro.

La configurazione in questione include uno schermo Retina da 13,3 pollici con True Tone, processore Intel Core i3 dual-core di decima generazione con scheda grafica Intel Iris Plus Graphics, SSD da 256GB ed 8 gigabyte di RAM.

Amazon permette anche di aggiungere, attraverso la casella dedicata, la AppleCare+ per tre anni al prezzo di 249 Euro, ma è disponibile anche l'adattatore da USB-C ad USB a 25 Euro, il Magic Mouse 2 a 78,99 Euro e l'adattatore multiporta da USB-C ad AV Digital a 68,40 Euro.

Chiaramente si tratta di un prodotto Prime che beneficia di tutti i vantaggi previsti dalla sottoscrizione, inclusa la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì se si ordina nelle prossime 3 ore.

Il negozio online non ha fornito alcuna indicazione in merito alla data di scadenza dell'offerta, e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.