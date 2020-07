Sconti Amazon: memorie RAM Corsair Dominator Platinum Kit DDR4 in super offerta

Apriamo questa giornata di offerte con uno sconto molto interessante sulle memorie RAM Corsair, che sulla piattaforma di Jeff Bezos raggiungono il prezzo più basso della loro storia. La disponibilità però non è molto ampia e per questo vi invitiamo ad effettuare rapidamente l'ordine.

Amazon permette di portare a casa a 204,15 Euro il Corsair Dominatir Platinum Kit DDR4 da 32 gigabyte (4x8GB) a 3000 MHz.

Si tratta di una memoria ideale per l'overclock che include anche la tecnologia di raffreddamento DHX che garantisce un'ottima dissipazione del colore. Sono compatibili anche con le barre luminose opzionali ed il Dominator Airflow Fan con Led RGB, che permettono di massimizzare l'aspetto delle memorie. Inoltre, viene anche garantito il supporto ai profili Intel XMP 2.0, che sono in grado di effettuare l'overlock automatico.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita la disponibilità solo per sette unità, ma Amazon sottolinea che ne sono in arrivo ulteriori, non sappiamo però se allo stesso prezzo o meno. E' anche possibile aggiungere la copertura guasti per due anni al prezzo di 14,59 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata in basso a destra. E' anche possibile effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis che da qualche tempo è disponibile su Amazon.