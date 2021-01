Sconti Amazon: in offerta due TV Sony 4K HDR da 65 e 75 pollici

Dopo aver riportato gli sconti di Amazon sugli iPhone 12, torniamo nuovamente su Amazon per parlare di altri sconti che propone in giornata odierna. Questa volta però parliamo di TV, e nello specifico le promozioni di oggi sono su due modelli di televisori a marchio Sony, con pannello 4K HDR a LED da 65 e 75 pollici.

Sconti TV Sony Amazon

Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica A]: 749 Euro (1.099 Euro)

Sony KD75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020) [Classe di efficienza energetica B]: 1.199 euro (1.999 Euro)

La consegna viene garantita a stretto giro di orologio, entro il 25 Gennaio 2021 per coloro che effettueranno nell'ordine nel corso delle prossime 16 ore e 55 minuti.

Come si legge nella scheda, però, "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Ricordiamo che dalla giornata di oggi è disponibile anche il nuovo volantino di Mediaworld, che sarà attivo fino al prossimo 31 del mese, e si aggiunge alle offerte del Blue Monday della catena di distribuzione.