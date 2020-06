Sconti Amazon: offerta sul laptop Huawei MateBook 13 con AMD Ryzen 5

Torna in offerta su Amazon il laptop Huawei MateBook 13 della società cinese, su cui è possibile risparmiare 100 Euro rispetto al prezzo precedente. L'offerta riguarda il modello con configurazione con processore AMD Ryzen 5.

Il computer portatile infatti può essere acquistato a 699 Euro, appunto 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro precedenti.

Il modello in questione è caratterizzato da un display 2K da 13 pollici FullView, mentre sotto la scocca troviamo il processore AMD Ryzen 5 3500U accompagnato da 8 gigabyte di RAM, ed un SSD da 512 gigabyte. E' incluso anche un nuovo design della ventola Shark Fin 2.0 realizzata direttamente da Huawei, che garantisce une migliore dissipazione del calore grazie ad una velocità superiore del 25% rispetto alle ventole standard, un aspetto non di secondaria importanza in quanto ottimizza il flusso d'aria raffreddando rapidamente e silenziosamente il notebook. Il laptop inoltre dispone anche della modalità Multi-Screen Collaboration che permette di utilizzare lo smartphone Huawei come secondo schermo per trasferire i file e le fotografie tra di essi. Huawei MateBook 13 è anche dotato di un caricatore USB-C da 65W che supporta anche il SuperCharge per alcuni smartphone della società di Shenzhen.

Amazon garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi in 24 ore, e tutti i vantaggi del Prime.