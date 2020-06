Sconti Amazon: in offerta monitor da gaming Predator da 27' con G-Sync

Continuano le offerte di Amazon, sui prodotti d'elettronica ed informatica. La società di Jeff Bezos nella giornata di oggi propone ad un prezzo molto conveniente un monitor da gaming Predator da 27 pollici.

Il modello porta il numero identificativo XB273GXBMIIPRZX, ed è disponibile a 382,40 Euro, rispetto ai 449 Euro di listino, per un risparmio del 15%, pari a 66,60 Euro. Il monitor è caratterizzato da un display IPS FHD da 240Hz, con tempo di risposta di 1 millisecondo, ed è dotato anche della tecnologia NVIDIA G-Sync che è in grado di assicurare un'esperienza di gaming fluida, con l'eliminazione del fastidioso effetto di screen tearing. Inoltre, nella scheda tecnica del prodotto viene indicata anche la rimozione dell'effetto ghosting grazie ad un tempo di risposta Fast LC di 1ms (G2G) che porta all'eliminazione di sfocature e disturbi attorno alle immagini.

Presente anche il sistema Predator GameView che permette di impostare il livello di potenziamento scuri, per ottenere sempre regolazioni del colore accurate.

Per il monitor è indicata la disponibilità solo a partire dal 5 Giugno 2020, in quanto è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente richiesto per gli articoli Prime. A 19,99 Euro, inoltre, è possibile aggiungere due anni di garanzia extra da guasti e danni.