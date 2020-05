Sconti Amazon: in offerta l'SSD Crucial MX500 da 1 terabyte

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon sugli iPhone 11 ed XR, torniamo nuovamente sul catalogo del colosso di Jeff Bezos, per riportare un'offerta molto interessante su un SSD Crucial MX500 da 1 terabyte.

La società americana infatti consente di portarlo a casa a 120,77 Euro, il più basso di sempre per il modello in questione. A livello tecnico si tratta di una memoria che offre una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 560 e 510 Mb/s su tutti i tipi di file, mentre per le letture e scritture casuali si ferma a 95k/90k.

L'SSD Crucial sfrutta anche l'efficienza della tecnologia Nand 3D Micron, che garantisce un consumo ridotto di potenza. L'installazione avviene in totale sicurezza, e può essere effettuata attraverso una guida inclusa nella confezione che guiderà gli utenti passo passo nelle prime fase, compreso il trasferimento dei dati.

Amazon garantisce tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna veloce o in un punto di ritiro. Ordinando nel giro di poche ore, è possibile riceverlo a senza costi aggiuntivi entro giovedì. La disponibilità è immediata e non soggetta a verifiche. Nella scheda tecnica leggiamo che è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da guasti, al costo di 10,89 Euro.