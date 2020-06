Sconti Amazon: offerta sull'SSD interno Crucial BX500 da 1 terabyte

E' molto interessante la promozione proposta quest'oggi da Amazon su un SSD interno targato Crucial. Il colosso di Jeff Bezos permette di risparmiare il 22% rispetto al prezzo di listino, con consegna superveloce e Prime se si ordina nel giro di poche ore.

Ma andiamo per ordine. L'SSD in questione è il Crucial BX500 CT1000BX500SSD1 da 1 terabyte, ed è disponibile a 102,89 Euro, il 22% in meno rispetto ai 131,99 Euro di listino, per un risparmio di 29,10 Euro.

L'SSD da 2,5 pollici è facile da installare e garantisce una velocità fino al 300% più elevata rispetto a quella di un disco rigido tradizionale, ma ha anche delle implicazioni importanti sulla durata di vita della batteria, che grazie ad un'efficienza energetica 45 volte superiore rispetto ad un disco tradizionale garantisce anche un risparmio dal punto di vista energetico.

Il Crucial BX500 arriva in un imballaggio che rivela il contenuto, il che vuol dire che se è un regalo è consigliato scegliere un punto di ritiro oppure impostare la spedizione in imballaggio al momento dell'acquisto. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro domani se si ordina entro 4 ore e 47 minuti, e la disponibilità è immediata. Amazon gestisce la vendita e la spedizione.