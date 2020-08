Sconti Amazon: in offerta un TV Sony da 43 pollici 4K HDR

Anche quest'oggi, tornano le offerta su Amazon. La società di Jeff Bezos infatti propone un'ampia gamma di promozioni, ma nella giornata odierna tra le più interessanti troviamo una corposa riduzione del prezzo su una smart tv Sony da 43 pollici.

Nello specifico, si tratta del modello KD-43XG7005 da 43 pollici 4K Ultra HD HDR, che è disponibile a 419 Euro, 180 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino, per un risparmio pari al 30%. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 17 Agosto se si ordina nelle prossime ore, e gestisce sia la spedizione che la vendita. E' inoltre anche possibile effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, alle condizioni previste.

Il TV dispone di un pannello a LED 4K Ultra HDR, ed è basato sul processore 4K X-Reality Pro che è in grado di analizzare l'immagine in tempo reale allo scopo di migliorare nitidezza, contrasto ed i dettagli. E' presente anche il browser web, che consente di navigare sul web, guardare i video su YouTube e di scaricare le applicazioni dei principali servizi di streaming come Netflix e Prime Video. Tornando allo schermo, si tratta di un display Triluminos che garantisce un'ampia gamma cromatica per riprodurre luci ed ombre. Presente anche il sistema Clear Audio+, per un'esperienza coinvolgente ed emozionante.