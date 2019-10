Sconti Amazon di oggi: monitor da gaming Asus, iPad Pro e router FRITZ! Box

Puntuale come ogni giorno, torna il nostro appuntamento dedicato ai migliori sconti d'elettronica ed informatica proposti da Amazon ai propri utenti. Quest'oggi abbiamo scelto per voi tre prodotti: un monitor da gaming ASUS, iPad Pro ed un router FRITZ! Box.

Partendo dall'iPad Pro, si tratta del modello WiFi Only con 1 terabyte di memoria interna, che può essere acquistato al prezzo speciale di 1.193,68 Dollari, per un risparmio di 315,32 Euro rispetto ai 1.509 Euro di listino di Apple.

Il modem invece è il FRITZ! Box 7490 con funzionalità router anche per la chiavetta 4G e 3G, il supporto al wireless dual AC +N ed all'ADSL2+, Fibra (VDSL), telefonia analogica e VoIP. Il prezzo proposto da Amazon è di 149,99 Euro, in calo rispetto ai 209,99 Euro di quello consigliato.

Tra i prodotti disponibili oggi a prezzo conveniente troviamo anche il monitor ASUS ROG STRIX XG258Q da gaming da 24,5 pollici Full HD (1920x1080 pixel), con tempo di risposta di 1 ms e refresh rate fino a 240 Hz. Il monitor è anche certificato come compatibile con G-SYNC, ed offre un'esperienza di gioco senza interruzioni grazie alla frequenza di aggiornamento variabile che è attiva come impostazione predefinita. Sul retro, come tutti i monitor della linea, è anche presente un sistema d'illuminazione ASUS Aura RGB. Il prezzo è di 349 Euro.