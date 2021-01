Sconti Amazon: ottime offerte per smartphone Motorola, tra cui Motorola Edge

In occasione del Blue Monday di Amazon il colosso dell’e-commerce ha proposto sconti interessanti sulla gamma iPhone 12 e iPhone 12 mini, ma anche su tanti altri smartphone tra cui alcuni degli ultimi Motorola giunti sul mercato come Motorola Edge e Moto G9 Play: ecco quali sono i prezzi del momento.

Motorola Moto G9 Play (Tripla fotocamera 48MP, Batteria 5000 mAh, Display Max Vision 6.5", Octa-core Qualcomm Snapdragon 662, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Electric Blue: 177,99 Euro (229,99 Euro da listino)

Motorola Moto G 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 319,90 Euro (369,99 Euro da listino)

Non tutti i modelli risultano disponibili per l’acquisto in 5 comode rate mensili, come offerto da prassi da Amazon. Nel caso di Motorola Moto G 5G, però, risulta disponibile l’acquisto e pagamento a rate con CreditLine di Cofidis. In tutti i casi, invece, è possibile completare l’acquisto con la consegna rapida e senza costi aggiuntivi garantita dal servizio Amazon Prime. Non risultano presenti, invece, informazioni sulla data di scadenza delle offerte.

Ricordiamo, inoltre, che sul nostro sito è disponibile la recensione di Motorola Edge 5G.