Sconti Amazon: SSD Western Digital da 1 terabyte al prezzo più basso di sempre

Apriamo questa giornata di sconti targati Amazon con un'offerta molto interessante proposta dalla società di Jeff Bezos su un SSD targato Western Digital da 1 terabyte, che può essere acquistato al prezzo più basso di sempre.

Nello specifico, il WDS100T1R0A da 1 terabyte è disponibile a 117,49 Euro, in calo vertiginoso rispetto agli standard, come mostriamo dal grafico presente in calce e proveniente da Keepa.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un SSD da 2,5 pollici SATA, che garantisce una velocità di lettura di 530 MB/s e di scrittura di 560 MB/s, a cui si aggiunge una velocità di trasferimento dati di 6 Gbit/s.

Nella scheda tecnica leggiamo però che la disponibilità è garantita solo dal 30 Luglio 2020, in quanto "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime". Per tale ragione, la consegna a casa senza costi aggiuntivi è prevista per lunedì 3 Agosto se si effettua l'ordine oggi. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che permette anche di aggiungere la garanzia extra per due anni al prezzo di 10,89 Euro, semplicemente spuntando la casella nella scheda del prodotto. L'SSD può anche essere consegnato in un punto di ritiro.