Sconti Amazon: TV LG da 55 e 65 pollici 4K in offerta al minimo storico

Dopo aver riportato gli sconti su Surface Pro 7 ed SSD Samsung proposti in giornata odierna da Amazon, torniamo nuovamente sul sito della società di Jeff Bezos che permette di acquistare a prezzo ridotto due TV LG da 65 e 55 pollici, con cuffie in regalo.

Sconti TV LG su Amazon

LG NanoCell TV 55NANO806NA.APID, Smart TV 4K Ultra HD 55”, Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, AI ThinQ, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati con Cuffie Bluetooth Wireless TONE Free FN6 Bianche: 649,99 Euro

LG NanoCell TV 65NANO806NA.APID, Smart TV 4K Ultra HD 65”, Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, AI ThinQ, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati con Cuffie Bluetooth Wireless TONE Free FN6 Bianche: 799,99 Euro

Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dal bundle. Le promozioni termineranno tra 11 giorni, come indicato direttamente nella scheda prodotto. Amazon garantisce la consegna veloce martedì 2 Febbraio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 23 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

I TV sono accomunati dallo stesso pannello NanoCell, a cambiare sono le dimensioni, mentre il processore quad core è lo stesso, così come il supporto HDR 10 Pro ed agli assistenti intelligenti di Google ed Amazon.