Sconti Amazon: TV Samsung QLED da 65 pollici al prezzo più basso di sempre

Mentre Trony ha lanciato il nuovo volantino, Amazon rinnova le proprie offerte con una promozione estremamente interessante su un TV Samsung QLED da 65 pollici, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta del QE65Q60TAUXZT da 65 pollici della Serie Q60T, che è disponibile a 974,25 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1.191,99 Euro di listino, per un risparmio di 217,74 Euro, pari al 18%.

Il TV include un pannello QLED con tecnologia di retroilluminazione Dual Led che regola la tonalità cromatica per adattarla ai contenuti visualizzati e mettere tra le mani degli utenti una riproduzione quanto più vicina all'originale. E' inoltre basato sul processore Quantum Processor 4K che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni. A livello software troviamo anche Bixby ed Alexa integrati, che permettono di controllare la riproduzione semplicemente con la voce.

Amazon garantisce la consegna veloce e gratuita a casa entro venerdì 24 Luglio 2020 se si ordina nelle prossime ore, e permette anche di effettuare il pagamento a rate con la Creditline di Cofidis. E' anche possibile aggiungerela protezione extra al prezzo di 64,85 Euro, semplicemente spuntando la casella al lato.

Non sappiamo se il TV rientri nella TV Week o mano, ma consigliamo comunque di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.