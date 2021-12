Sconti di fine anno Mediaworld: fino questa sera 3 smart TV DVB-T2 a ottimi prezzi

Le 23:59 di oggi, 31 dicembre 2021, sono il segnale del cambio di anno ma anche l’ora della conclusione dei Megasconti Mediaworld e delle offerte Solo per Oggi, tra le quali è impossibile fare a meno di notare 3 smart TV DVB-T2 a prezzi estremamente interessanti, per marchi come Philips, Samsung e Sony.

Il modello Philips 50PUS7406/12 risulta disponibile per le prossime ore a 499 Euro al posto di 649 Euro, con possibilità di acquisto online anche tramite rate Tasso Zero. Il televisore si dota di uno schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto video a HLG e Dolby Vision, lato audio al decoder Dolby Atmos e, come sistema operativo, troviamo Android TV 10.

Sempre a 499 Euro ma al posto di 749 Euro si trova anche Samsung Crystal UHD 4K UE55AU7170 Titan Gray 2021, televisore con display LED Crystal UHD 4K da 55 pollici, frequenza di aggiornamento di 50Hz, supporto lato video a HLG, HDR10+ e lato audio allo standard di codifica Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è Tizen e non manca, ovviamente, la compatibilità con il DVB-T2 per il digitale terrestre come chiarito in apertura.

Chi vorrà esagerare un po’ con le spese, infine, potrà aggiudicarsi il televisore Sony Bravia KE55A8 a 1.199 Euro al posto di 1.799 Euro, sempre con possibilità di effettuare il pagamento in 20 mensilità Tasso Zero. In questo caso ci troviamo dinanzi a un TV con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici e refresh rate di 100Hz, HLG, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, certificato IMAX e sistema operativo Android TV.

