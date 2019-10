Sconti Apple: iPhone Xr, iPad Air ed iPad Pro in offerta su Amazon

Ai nuovi "Sconti Tosti" di Trony per questo fine settimana si aggiungono anche tante offerte sui prodotti Apple, per gentile concessione di Amazon. Il rivenditore infatti propone degli sconti su iPhone Xr, iPad Air ed iPad Pro.

Partendo da iPhone Xr, il modello con 64 gigabyte di memoria interna nero è disponibile al prezzo di 617 Euro, per un risparmio importante rispetto ai 739 Euro di lancio. Amazon applicherà lo sconto di 65,90 Euro al costo indicato nella scheda (682,90 Euro) al momento del check out, ma nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo dal 23 Ottobre, segno che evidentemente la domanda è stata elevata.

Sempre dal fronte iPhone Xr, la variante da 128GB blu passa a 640 Euro: anche in questo caso nella scheda è presente il prezzo di 740 Euro, ma come si può leggere poco sotto il sistema provvederà a stornare i 100 Euro restanti al check-out.

Più ricca l'offerta dal fronte iPad. L'iPad Air da 10,5 pollici, WiFi Only e con 64GB di storage è disponibile a 558,99 Euro, che si traduce in un risparmio minimo (circa 10 Euro) rispetto ai 569 Euro di listino.

Gli sconti più importanti sono quelli su iPad Pro. Il modello da 11 pollici, WiFi Only con 256GB di storage passa ad 819 Euro, con lo storno dei 250 Euro che viene effettuato al momento del pagamento. Su iPad Pro da 12,9 pollici WiFi Only con 256GB di memoria invece Amazon propone uno sconto di 218,77 Euro, che lo portano a 1.039 Euro. La variante da 12,9 pollici da 64GB invece è disponibile ad 869 Euro.