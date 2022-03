Sconti Batticuore Unieuro, 3 smart TV 4K DVB-T2 LG a prezzi stracciati

Il volantino “Sconti Batticuore” disponibile da Unieuro fino al 13 marzo 2022 include una moltitudine di prodotti tech in offerta, anche televisori di fascia alta compatibili con lo standard DVB-T2. Vediamo, quindi, in questa occasione, 3 smart TV 4K DVB-T2 LG del 2021 in promozione, con sconti fino al 43% sul prezzo di listino.

Il trio, in ordine di prezzo, inizia con il modello LG 43UP75006LF che scende da 529 Euro a 399,90 Euro. Si tratta di un televisore dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale con tecnologie video HLG e HDR10, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital. Il sistema operativo, infine, è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0.

Segue dunque il modello LG 55UP78006LB proposto dalla catena di distribuzione italiana a 549,90 Euro anziché 849 Euro. In questo caso troviamo uno schermo da 55 pollici con risoluzione sempre pari a 3840 x 2160 pixel e refresh rate di 60Hz. Lato video non mancano anche in questo caso le tecnologie HLG e HDR10, come il decoder audio Dolby Digital e il sistema operativo WebOS 6.0.

Conclude l’elenco odierno il televisore di fascia alta LG OLED55A16LA con display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con HLG, HDR10, Dolby Vision, audio Dolby Atmos e piattaforma WebOS 6.0. Cambia radicalmente, invece, il prezzo: al posto dei 1.599 Euro di listino, infatti, questo modello in particolare viene proposto a 899 Euro.

Nel medesimo volantino potrete trovare anche aspirapolveri e prodotti Dyson in offerta.