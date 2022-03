Sconti Batticuore Unieuro: in offerta anche aspirapolveri e prodotti Dyson

Dopo aver discusso degli Sconti Batticuore Unieuro per i prodotti Apple, torniamo a spulciare il volantino della catena di distribuzione che nel suo listino propone anche alcuni sconti molto interessanti sui prodotti Dyson.

Nello specifico, l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Motorhead, con stazione di ricarica V10 DOK viene proposta a 469 Euro, con possibilità di aggiungere l’assistenza extra della durata di 12 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 49,99 Euro. La consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è ovviamente gratuito, e lo sconto sarà disponibile fino al termine del volantino.

In offerta segnaliamo anche il Dyson Pure Cool Me, il purificatore d’aria che è disponibile a 199 Euro: in questo caso l’assistenza aggiuntiva di 12 mesi ha un prezzo di 39,99 Euro, mentre la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio sono a costo zero.

Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce di PayPal, per coloro che non si fidano di aggiungere le credenziali del proprio conto al sito di Unieuro.

