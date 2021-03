Sconti Batticuore Unieuro: TV OLED LG da 55 pollici DVB-T2 in sconto del 34%

Continuano gli "Sconti Batticuore" di Unieuro, che fino al 14 Marzo proporranno un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica. Tra le offerte troviamo anche una promozione molto interessante su un TV LG OLED, su cui è possibile risparmiare quasi 600 Euro.

Si tratta dell'OLED 55 BX da 55 pollici, che viene proposto a 1.149 Euro, il 34% in meno rispetto ai 1.748 Euro di listino, appunto con un risparmio di 599 Euro. Nella confezione sono presenti anche gli auricolari true wireless LG Tone FNS.

Il televisore in questione è dotato di un pannello 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, ed è dotato anche dei sintonizzatori DVB-S2 e DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre e satellitare. A livello tecnico è invece basato sul processore a7 Gen 3, con supporto Dolby Atmos, Filmmaker Mode e Dolby Vision, mentre per quanto riguarda il sistema operativo troviamo webOS 5.0 con telecomando puntatore e supporto a Disney+.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed anche il ritiro contestuale in negozio a costo zero. E' anche possibile aggiungere l'assistenza extra della durata di 36 mesi al prezzo di 179,99 Euro, semplicemente spuntando il pulsante dedicato all'interno della scheda prodotto, in cui è possibile anche effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal.