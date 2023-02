Sconti Batticuore Unieuro, sono le ultime ore: 48% di sconto su TV Samsung UHD 4K

Scadranno il 2 Marzo 2023 gli Sconti Batticuore di Unieuro, il volantino lanciato qualche settimana fa che permette di godere di una serie di promozioni molto interessanti su tanti prodotti d'elettronica. Dal momento che mancano poche ore dalla scadenza, segnaliamo uno sconto degno di nota su un TV Samsung UHD 4K.

Si tratta del Samsung UE55AU7170 da 55 pollici, che può essere acquistato a 388 Euro, il 48% in meno rispetto ai 749,90 Euro di listino. Unieuro permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 129,33 Euro a tasso zero ed interessi zero senza tasse aggiuntive, sia con Klarna che con PayPal.

Disponibile la consegna a domicilio, gratuita, garantita tra il 4 e l'11 Marzo 2023, così come il ritiro in negozio che può essere scelto direttamente al momento del pagamento selezionando il punto vendita più vicino.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 136,49 Euro.

Tra i bundle proposti ne troviamo uno con soundbar Samsung HW-T300 a 2.0 canali da 40W che è possibile portare a casa a 470,90 Euro piuttosto che 537,99 Euro. Tutte le informazioni sono disponibili direttamente nella pagina dedicata.