Sconti Black Friday Amazon: offerte su Fire TV Stick e Fire TV Cube

Come ampiamente prevedibile, Amazon ha dato il via agli sconti sui propri dispositivi nella settimana del Black Friday che ci condurrà il prossimo 27 November alla giornata dedicata allo shopping. Dopo gli sconti sugli Echo che abbiamo avuto modo di segnalare qualche giorno fa, quest'oggi tocca alle Fire TV Stick e Fire TV Cube.

Amazon Fire TV e Fire TV Cube - Sconti Black Friday

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 39,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro)

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD: 79,99 Euro (119,99 Euro)

Promozioni molto interessanti quindi sui dongle per la visione di contenuti multimediali sui propri TV. Particolarmente interessante è l'offerta sul modello Lite, che viene proposto a soli 19,99 Euro, mentre sul modello ultratop 4K lo sconto è di 20 Euro. Più consistente la riduzione di prezzo su Fire TV Cube, che può essere portato a casa a 79,99 Euro.

Le previsioni di consegna non sono immediate per tutti e tre i prodotti, e su alcuni bisogna aspettare inizio Dicembre per riceverli a casa.

Ricordiamo che è disponibile anche la nostra pagina con tutte le offerte del Black Friday.