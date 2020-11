Sconti Black Friday eBay: il nuovo iPhone SE 2 a meno di 400 Euro

Nel Black Tuesday, com'è stato soprannominato da eBay questo martedì che precede il Black Friday del 27 novembre, un rivenditore con il 100% di feedback positivi propone ad un prezzo molto interessante il nuovo iPhone SE 2, che scende sotto la soglia dei 400 Euro.

Lo smartphone, nella variante con 64 gigabyte di memoria interna e colorazione (PRODUCT)RED, è disponibile a 399,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto da Apple, di 499 Euro.

Il venditore è PCDistributionSpa, che ha oltre 120mila feedbck, tutti positivi, ed offre anche la spedizione gratuita con consegna stimata tra mercoledì 2 Dicembre e venerdì 4 Dicembre. Come metodo di pagamento vengono accettati PayPal, Maestro, Visa, Mastercard e PostePay, mentre per la restituzioni la dead line è di 30 giorni, con rimborso totale e spese a carico del venditore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo viene indicato come disponibile il 20% delle unità, in quanto ne sono state vendute 46, pari a più dell'80%. Non abbiamo ovviamente indicazioni sulla disponibilità precisa, ma in occasioni come queste il nostro consiglio è sempre di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Ricordiamo che per seguire tutte le offerte tech e del mondo videoludico è disponibile la nostra pagina dedicata al Black Friday.