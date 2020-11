Sconti Black Friday eBay: in offerta TV LG OLED BX da 65' ed iPhone 12 blu

Anche eBay partecipa al Black Friday, con una serie di promozioni su alcuni prodotti d'elettronica ed informatica, proposte come sempre dai numerosi negozi che affollano la propria piattaforma di vendita. Nella giornata odierna in sconto troviamo un TV LG OLED della gamma BX da 65 pollici, ed il nuovo iPhone 12.

Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile ad 889,90 Euro, in calo rispetto ai 939 Euro richiesti dalla società di Cupertino. La variante in questione è dotata di 64 gigabyte di memoria interna, ma soprattutto è quella con scocca Blu, che è risultata essere praticamente introvabile sui principali Store, dove i tempi di spedizione si sono dilatati. Eshopping Srl, che ha una percentuale di feedback positivi del 99,7%, garantisce la consegna a casa tra giovedì 19 e lunedì 23 Novembre, con spedizione gratuita. Vengono accettati come pagamenti PayPal e la carte Maestro, Visa, Mastercard, PostePay ed American Express, oltre che il contrassegno e bonifico bancario. Per la restituzione invece vengono dati 30 giorni, con le spese di restituzione a carico del rivenditore.

In sconto anche il TV LG OLED 65BX da 65 pollici 4K Ultra HD, che viene proposto a 1.559 Euro. Il venditore OnlineStore Spa ha il 97,3% di feedback positivi e garantisce la consegna tra il 23 e 26 Novembre. Accettata la restituzione entro 30 giorni.