Sconti Black Friday Euronics: in offerta tanti smartphone e prodotti Xiaomi

Il Black Friday di Euronics è già partito da qualche giorno, e sarà disponibile fino al 30 Novembre, ma oggi ricade la giornata clou. Per questo motivo, vogliamo soffermarci su alcune promozioni molto interessanti proposte sui prodotti Xiaomi.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 9 è disponibile a 169 Euro, il 26% in meno rispetto ai 229 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Redmi Note 9S da 128 gigabyte, a 199 Euro dai 249 Euro imposti dal produttore asiatico, ed il Redmi Note 9 Pro, sempre da 128 gigabyte, a 229 Euro, 70 Euro in meno dai 299 Euro precedenti.

Salendo leggermente di prezzo, però, troviamo anche lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna a 299 Euro: il ribasso è del 14,33% se si tiene conto che di listino il dispositivo costa 349 Euro.

Spostandoci in altre categorie, ma restando sempre in ambito Xiaomi, segnaliamo anche l'offerta sul purificatore d'aria Mi Air di Xiaomi, che viene proposto a 99,90 Euro, il 50% in meno rispetto ai 199 Euro. Il purificatore d'aria include il filtro HEPA, e rappresenta un'ottima soluzione casalinga.

Partecipa alla promozione anche l'Mi Electric scooter 1S, a 349 Euro, il 18% in meno dai 429 euro di listino.