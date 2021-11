Sconti del Black Friday: Deal of the Day, Huawei taglia il prezzo del Watch GT2

Ancora sconti, in questo Black Friday 2021 per Huawei. La società asiatica infatti propone un’offerta davvero molto succulenta sul suo Huawei Watch GT2, esclusivamente nella giornata di oggi in quanto rientra nei deal of the day.

Nella fattispecie, lo smartwatch può essere acquistato a 129,90 Euro, in calo non solo rispetto ai 139,90 Euro di ieri, ma anche rispetto al prezzo di listino di 249,90 Euro. Dati alla mano il risparmio è di 120 Euro netti. Come dicevamo poco sopra, l’offerta è disponibile solo nella giornata di oggi, e la data di consegna viene garantita in 1-2 giorni lavorativi.

Disponibili anche tutte le altre promozioni extra: Huawei regala un cinturino extra ed aggiungendo 9,90 Euro permette di portare a casa la Scale 3. Il sito web di Huawei consente anche di effettuare il pagamento in 3 rate da 46,63 Euro al mese senza interessi.

A livello tecnico, lo smartwatch sfoggia una batteria con durata fino a 2 settimane, ed include anche dei sistemi per il monitoraggio del battito cardiaco e molto altro. Il display è AMOLED da 1,39 pollici, mentre per quanto riguarda il peso lo smartwatch pesa circa 41 grammi senza il cinturino. Il dispositivo indossabile supporta Android 4.4 o versioni successive ed iOS 9.0 e versioni successive, mentre per gli sportivi vengono supportate oltre 100 modalità di allenamento. L’orologio, infine, è anche resistente all’acqua fino a 5 atmosfere.