Sconti da Capogiro Trony: 3 smart TV LG, Panasonic e Sony da non perdere

Nel contesto del nuovo volantino “Sconti da Capogiro” attivo da Trony fino al 25 febbraio 2022 è possibile trovare una moltitudine di televisori di ultima generazione a ottimi prezzi. In questa occasione scenderemo nel dettaglio trattando 3 smart TV 4K DVB-T2 LG, Panasonic e Sony in offerta.

Partiamo dal più economico Sony KD50X85JAEP, il quale viene proposto a 769 Euro al posto di 969 Euro con pagamento effettuabile anche a rate con Agos Ducato, Findomestic o Klarna. Si tratta di un televisore con schermo LCD Ultra HD 4K da 50 pollici dal refresh rate nativo pari a 100Hz. C’è la compatibilità con le tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre il comparto audio è gestito dal decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, infine, è Android TV.

Si passa poi al televisore LG 65NANO866PA.API con schermo NanoCell da 65 pollici con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel, supporto a HLG/HDR e sistema operativo WebOS 6.0. Anche in questo caso, come per gli altri smart TV citati, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Il prezzo? 799 Euro al posto di 999 Euro.

Conclude il trio il modello Panasonic TX-48JZ1000E di fascia alta con pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale, compatibile con HLG, HDR10+, Dolby Vision e audio Dolby Atmos. In questo caso lo sconto è del 23% e si scende da 1.299 Euro a 999 Euro. Il pagamento potrà sempre essere effettuato a rate seguendo il metodo desiderato.

Tra le altre promo di giornata abbiamo segnalato anche 3 monitor Huawei MateView in offerta su Amazon.