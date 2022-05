Sconti da Capogiro Trony, 4 smart TV LG a prezzi ottimi: c'è un OLED 2021

Gli Sconti da Capogiro lanciati da Trony pochi giorni fa si concluderanno questo fine settimana o, per essere esatti, tra tre giorni. Per consentire ai lettori abbastanza tempo per portarsi a casa alcuni prodotti d’elettronica interessanti, proponiamo in questa occasione 4 smart TV LG in offerta, tra i quali figura anche un OLED 2021.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il modello LG 43UP78006LB.API, un semplice televisore Ultra HD 4K con schermo da 43 pollici di diagonale dotato di supporto alle tecnologie video HLG e HDR10, codifica audio DTS e Dolby Digital, sistema operativo WebOS 6.0 e, ovviamente il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo a cui viene proposto è pari a 329 Euro, contro i 439 Euro di listino.

Passiamo quindi al modello LG 43NANO756PR.API appartenente alla gamma NanoCell, venduto dalla catena di distribuzione a 350 Euro anziché 449 Euro. In questo caso lo smart TV ha un pannello NanoCell Ultra HD 4K da 43” con HLG, HDR10, supporto audio a DTS e Dolby Digital, decoder DVB-T2 e lo stesso sistema operativo WebOS 6.0. In alternativa, a 399 Euro al posto di 499 Euro troverete la versione da 50 pollici.

Questo quartetto si chiude con il più cercato LG OLED65A16LA, il quale risulta scontato da 1.599 Euro a 1.249 Euro, con pagamento effettuabile anche in più rate secondo piani Findomestic e AGOS Ducato. Lo smart TV in questione ha tutto ciò che serve per un’esperienza da top di gamma: oltre agli standard HLG e HDR10 troviamo infatti Dolby Vision IQ lato video e Dolby Atmos per il surround audio, senza però trovare tecnologie come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync per il gaming. Se non altro, rimane un ottimo TV per la visione di film e serie TV.

